У Японії засудили до страти чоловіка, який підпалив студію аніме: тоді загинуло 36 людей

У Японії до смертної кари засудили 45-річного чоловіка, який вчинив підпал студії аніме в Кіото у 2019 році. Внаслідок пожежі загинули 36 людей, ще щонайменше 32 зазнали поранень.

Цей інцидент – найбільше масове вбивство в Японії за останні десятиліття, повідомляє CNN.

Підсудного Шіндзі Аоба визнали винним, однак адвокати добивались для нього “більш м’якого” покарання через нібито “невідомі проблеми із психічним здоров’ям”. Проте прокурори наполягали на смертній карі, стверджуючи, що Аоба розумів, що діє, і підпал був свідомим.

Також у поліції заявили, що у чоловіка був мотив вчинити злочин – студія Kyoto Animation сплагіатила його роман, який він подав тоді на конкурс.

У липні 2019 року він увірвався в студію під час робочого дня, облив бензином перший поверх і підпалив його. У 2023 він визнав свою провину і сказав, що не думав, що це призведе до загибелі стількох людей.

Проте і сам Аоба постраждав – він отримав 90% опіків тіла. Поліція заарештувала лише після того, як він одужав після операцій.

У Японії передбачена смертна кара за найтяжчі злочини, такі як масові вбивства. Засуджені зазвичай залишаються в камері смертників роками або навіть десятиліттями. Зазвичай їх страчують через повішення. // Віра Шурмакевич, “УП. Життя”