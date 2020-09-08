Ученые обеспокоены «подозрительными» результатами испытаний российской вакцины от коронавируса

Специалисты нашли в графиках российского отчета о вакцине ряд идентичных фрагментов.

Международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник-V».

Как сообщает «Naked Science», ученые взволнованы тем, что в некоторых графиках встречаются повторы, а данных для проверки результатов недостаточно. Открытое письмо по этому поводу подписали специалисты из Германии, Италии, США, Таиланда, Швейцарии и Японии. Документ адресовали российским ученым, а также редактору медицинского издания The Lancet Ричарду Хортону.

Статья россиян была опубликована в The Lancet в начале сентября. В ней представлены результаты первой и второй фаз испытаний вакцины «Спутник-V». Авторы отчета утверждают, что вакцина помогла выработать иммунитет к Covid-19 у всех здоровых участников исследования и не вызвалf серьезных побочных реакций.

Специалисты из разных стран проанализировали отчет о «Спутнике-V» и нашли в его графиках ряд идентичных фрагментов. В некоторых местах данные сходятся в совершенно не связанных между собой экспериментах.

«Нам кажется, что наблюдение такого количества совпадений в разных тестах маловероятно», — говорится в письме.

Частые совпадения представляются ученым подозрительными, поэтому они начали сомневаться в надежности исследования. Специалистов также обеспокоило, что авторы отчета не предоставили исходные данные, с помощью которых можно было бы проверить точность графиков.

По мнению авторов письма, российские ученые опубликовали недостаточно информации о выздоровевших пациентах, которые выступали контрольной группой, и не сравнили ее с результатами, полученными от разных групп добровольцев.

Эксперты также хотели бы видеть данные о каждом испытуемом и узнать, когда собирали плазму добровольцев, сколько дней прошло с появления первых симптомов и получения отрицательных результатов анализов на коронавирус.

Что известно о российской вакцине от COVID-19

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, не дождавшись третьей фазы испытаний, зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, а его дочери уже сделали прививки.

Издание Bloomberg писало, что в России чиновники и олигархи раньше других получили экспериментальную вакцину от COVID-19. Хотя ее безопасность и эффективность доказана не была.

В США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19. В частности, главный инфекционист страны указал на то, что Москва так и не закончила все этапы клинических испытаний.

Журнал Science заметил, что Россия нескоро сможет пользоваться своей вакциной. Ведь сама знает, что ее вакцина еще не готова. Об этом свидетельствуют регистрационные документы самого препарата, которыми хвастался Путин.

Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

В украинском Минздраве отметили, что пока нельзя сказать, будет ли российская вакцина от COVID-19 эффективной, безопасной и пригодной для массового использования, ведь РФ не провела третьей фазы клинических испытаний, крайне важной для обоснования применения препарата на людях.

УНИАН