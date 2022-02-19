Учитель исламской школы получил пожизненный срок за изнасилование учеников

Индонезийский суд приговорил к пожизненному заключению учителя исламской школе-интернате за изнасилование 13 учеников.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Судья Йоханнес Пурномо Сурио Ади сказал, что учитель Герри Вираван сексуально ухаживал за 13 девушками, которым было от 12 до 16 лет, некоторые из которых пострадали от изнасилования, а восемь девушек остались беременными.

Прокуратура требовала смертной казни или химической кастрации для учителя, ссылаясь на тяжесть преступлений, имевших место в период с 2016 по 2021 год.

Индонезийские чиновники, включая министра защиты детей страны, поддержали призывы к смертной казни, хотя комиссия по правам человека страны, которая выступает против смертной казни, заявила, что это нецелесообразно.