У Польщі затримали українців за допомогу в незаконному перетині кордону з Білорусі

Польські прикордонники затримали двох громадян України і двох громадян Сирії із посвідками на проживання у Німеччині, котрі допомагали в організації незаконної міграції через польсько-білоруський кордон

Працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі затримали у вівторок чотирьох іноземців, з яких двоє – громадяни України, котрі допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. За словами польських прикордонників інші двоє затриманих – громадяни Сирії із німецькими посвідками на проживання.

Повідомляється, що від початку цього року працівники Підляського відділу Прикордонної служби затримали 250 осіб, серед яких були теж громадяни України, котрі допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Раніше Прикордонна служба поінформувала, що у вівторок зареєстрували 470 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Усі спроби зірвали.

Від початку жовтня на цьому відрізку кордону таких спроб було вже 6,7 тис., а від початку року – 18,3 тис.

Нагадаємо, польський уряд ухвалив законопроект, що передбачає побудову на польсько-білоруському кордоні постійної, міцної та високої огорожі із моніторингом. За словами влади, це має допомогти зупинити потік нелегальної міграції з Білорусі до Польщі.

Крім того, від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенки у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня президент Анджей Дуда продовжив його ще на 60 днів. // Польське радіо