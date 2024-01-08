Кадировці помпезно зустріли путінського посіпаку, засудженого за педофілію

Ріттер – один із тих іноземних перебіжчиків та прибічників Путіна, на яких спирається російська пропаганда

У Чечні помпезно зустріли Скотта Ріттера – колишнього американського інспектора з питань зброї масового знищення. У мережі з’явилось відповідне відео.

«На площі зібралося понад 25 тисяч навчених тактичних дій бійців у повному екіпіруванні, було виставлено сотні бойових машин та трофейне західне озброєння», – так описав захід у своєму Telegram-каналі Кадиров. // Главком