Украинца задержали в Польше за помощь нелегальным мигрантам

Еще одного украинца в Польше задержали за помощь в нелегальном пересечении границы.

Об этом сообщила в понедельник полиция Подляского воеводства, которое граничит с Беларусью, где на границе собралась толпа мигрантов, пишет УНН.

«Польская полиция во время дорожной проверки задержали 4 человек в связи с содействием в незаконном пересечении границы. Задержанные — граждане Великобритании, Украины, Швеции и Германии. Курьеры хотели перевезти 33 человека», — указали польские правоохранители.