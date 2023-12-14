Нідерланди попросили українських біженців залишати притулки

Міністерство юстиції країни закликало українців переселятися в орендоване житло.

Українських біженців, що нині перебувають у Нідерландах, просять за можливості переселятися із притулків в орендоване житло. З відповідним закликом звернулося Міністерство юстиції цієї країни, повідомляється на сайті посольства України у Нідерландах.

Зазначається, що країна підтримуватиме переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Так, понад 100 тисяч переселенців уже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них опікуються муніципалітети, підтримку яким надають численні неурядові організації та волонтери, а також і багато інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

Водночас для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені.

“Тому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість. Якщо ви приїхали до Нідерландів вперше, ви можете вказати таке бажання, коли реєструватиметесь у першому пункті прибуття, і наприклад, також отримати інформацію про нідерландський ринок житла в країні”, – говориться у повідомленні.

У відомстві також додали, що нині прагнуть “забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом”. // УНІАН