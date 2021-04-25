В Алма-Ате россиянин 6 часов отстреливался от полиции, а затем покончил с собой

В субботу в Алма-Ате неизвестный мужчина в камуфляжной одежде в течение шести часов отстреливался от сотрудников полиции. Задерживать злоумышленника решили с применением шумовых и газовых гранат. Тот отказался сдаться и покончил с собой.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника департамента полиции Алма-Аты Рустама Абдрахманова. По данным МВД, среди жильцов жилого комплекса пострадавших нет.

Устроивший в Алма-Ате стрельбу и покончивший с собой мужчина имел российское гражданство, следует из последующих сообщений МВД Казахстана.

«Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия», — говорится в сообщении МВД, распространенном в воскресенье. Между тем ряд СМИ сообщил, что стрелявший мужчина, 1968 года рождения, находился в Казахстане «по рабочей визе» и состоял на учете как «лицо, прибывшее из горячих точек». Официальным подтверждением этой информации агентство агентство пока не располагает.

По данным алматинской полиции, злоумышленник на фоне возникшей ссоры ранил охранника жилого комплекса, а затем скрылся в одной из квартир. С подозреваемым велись длительные переговоры, за это время он выстрелил в сторону лестничной площадки около 30 раз. Сотрудники казахстанской полиции не пострадали. // NEWSru.com