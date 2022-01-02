В Азербайджане пограничник застрелил трех сослуживцев

Инцидент произошел сегодня вечером в зоне несения службы особого пограничного подразделения «Губадлы» Пограничных войск Госпогранслужбы Азербайджана.

Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение государственной пограничной службы Азербайджана.

Сержант Эльхан Авазлы по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим товарищам по службе.

В результате погибли трое военнослужащих — старший лейтенант Юсиф Исмаилов, и двое младших прапорщиков Амил Джалилзаде и Рафаил Ибрагимов.

Сам Авазлы, бросив оружие, скрылся с места происшествия.

В настоящее время принимаются меры по розыску беглеца.