В Беларуси члена избиркома, отказавшегося подписать протокол, нашли мертвым

Директора волковысского музея, который отказался подписать протокол и пропал, нашли мертвым. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

По информации, которая имеется у TUT.BY, смерть Константина не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид. Ожидается официальный комментарий СК.

Напомним, 29-летний Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17.00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но домой так и не приехал.

— Все началось именно 9-го числа, — вспоминает отец. — Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень — я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал.

Андрей Шишмаков говорит, что после окончания работы на участке его сыну и второму парню предложили машину, которая довезла бы их до дома. Они отказались и от этого, сказали: «Нам нечего стыдиться, мы пойдем сами».

Сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку. Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.

