В Беларуси хакеры запустили в эфир госТВ ролики об избиении протестующих (видео)
Вечером, 26 сентября, онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканалах «Беларусь 1» и ОНТ прервалась роликами об избиении протестующих. Ответственность за взлом сайта Белтелерадиокомпании взяли на себя «киберпартизаны».
Об этом сообщает TUT.BY.
На сайтах «Беларусь 1» и ОНТ, а также на сайте Белтелерадиокомпании внезапно прервалась трансляция интервью министра здравоохранения Дмитрия Пиневича о заболеваемости коронавирусом в Беларуси.
Вместо министра на экранах появились ролики о разгоне и задержаниях протестующих. Ролики были нарезаны из кадров телеканала «Настоящее время», Telegram-канала Nexta, Onliner.
В то же время в телеграм-канале «Кибер-партизаны» появилось сообщение по поводу прерванной трансляции.
«Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы», — говорится в сообщении.