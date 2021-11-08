В Беларуси колонну мигрантов гонят на «штурм» польской границы (видео)

Польша уже собирает экстренное совещание из-за ситуации на границе с Беларусью.

С территории Беларуси сотни мигрантов с рюкзаками прямо по дороге направились в сторону польской границы.

Большинство мигрантов в колонне — курды, которые недавно прибыли в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей, сообщает канал NEXTA Live.

Сообщается, что белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес, но до КПП они не дошли. Все они сейчас в менее чем одном километре до границы с Польшей.

Вопреки официальным заявлениям белорусского режима, беженцы находятся на территории Беларуси.

Польша уже собирает экстренное совещание из-за ситуации на границе с Беларусью.

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын назвал скопление мигрантов на границе попыткой силового вторжения в Польшу.

Замминистра иностранных дел Петр Вавжик высказал убеждение, что Лукашенко стремится к эскалации, которая приведёт к тому, что «будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон».

Созвана встреча антикризисной команды с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Мариуша Каминского и министра обороны Мариуша Блащака.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

Ранее польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов. // УНИАН