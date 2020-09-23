В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко
В Беларуси люди продолжают выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Милиция подтвердила задержания протестующих
Пресс-секретарь ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич заявила, что во время сегодняшнего разгона акции протеста в Минске задержали «более 10» митингующих. Точное количество задержанных пока устанавливается. Также она подтвердила применение водометов против демонстрантов.
В направлении центра Минска едет колонна техники
Очевидцы заметили вблизи торгового центра «Арена Сити» большую колонну спецтехники, которая двигалась в направлении центра города. Колонну техники сняли на видео.
У стелы ранили женщину
Вблизи стелы «Минск — город герой» во время жесткого разгона акции протеста пострадала женщина. Пока неизвестно в каком состоянии она находится и насколько тяжелые повреждения она получила.
В Минске начались жесткие задержания
Возле стелы в столице Беларуси начались жесткие задержания. Силовики используют водометы. На тротуарах с одной стороны люди в черном, с другой в оливковом вытесняют людей. Пошли в ход и водометы с окрашенной водой. Позже техника со стелы поехала в сторону Немиги, куда побежали люди.