В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко

В Беларуси люди продолжают выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Милиция подтвердила задержания протестующих

Пресс-секретарь ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич заявила, что во время сегодняшнего разгона акции протеста в Минске задержали «более 10» митингующих. Точное количество задержанных пока устанавливается. Также она подтвердила применение водометов против демонстрантов.

В направлении центра Минска едет колонна техники

Очевидцы заметили вблизи торгового центра «Арена Сити» большую колонну спецтехники, которая двигалась в направлении центра города. Колонну техники сняли на видео.

У стелы ранили женщину

Вблизи стелы «Минск — город герой» во время жесткого разгона акции протеста пострадала женщина. Пока неизвестно в каком состоянии она находится и насколько тяжелые повреждения она получила.