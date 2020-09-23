В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко

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В Беларуси люди продолжают выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко: что происходит сейчас

Фото: силовики используют водометы (tut.by)

Милиция подтвердила задержания протестующих

Пресс-секретарь ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич заявила, что во время сегодняшнего разгона акции протеста в Минске задержали «более 10» митингующих. Точное количество задержанных пока устанавливается. Также она подтвердила применение водометов против демонстрантов.

В направлении центра Минска едет колонна техники

Очевидцы заметили вблизи торгового центра «Арена Сити» большую колонну спецтехники, которая двигалась в направлении центра города. Колонну техники сняли на видео.

У стелы ранили женщину

Вблизи стелы «Минск — город герой» во время жесткого разгона акции протеста пострадала женщина. Пока неизвестно в каком состоянии она находится и насколько тяжелые повреждения она получила.

В Минске начались жесткие задержания

Возле стелы в столице Беларуси начались жесткие задержания. Силовики используют водометы. На тротуарах с одной стороны люди в черном, с другой в оливковом вытесняют людей. Пошли в ход и водометы с окрашенной водой. Позже техника со стелы поехала в сторону Немиги, куда побежали люди.

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