В Беларуси во время протестов в воскресенье задержали уже более 550 человек

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В Минске и других крупных городах Республики Беларусь задержаны уже более 550 участников акции «Марш народовластия».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

В Беларуси во время протестов в воскресенье задержали уже более 550 человек

Так, сообщается, что задержания начались сразу после начала акции в 12:00. По данным местных СМИ, задерживают людей часто силовики без опознавательных знаков, с применением силы.

По состоянию на 18:25, задержаны уже 563 участника акций.

По данным портала TUT.BY, среди задержанных — в том числе победительница конкурса «Мисс Беларусь-2008» и бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, известный белорусский актер, «кукловод» Александр Жданович. Также стало известно, что на акции протеста задержали бывшего артиста Цирка дю Солей Семена Букина.

Также сообщается о задержании ряда журналистов.

Несмотря на это, оппозиционный канал NEXTA призвал белорусов «дерзнуть и выйти» на улицы.

Сообщается об общем сборе «во дворах» в 20:00, после чего в 20:30 протестующих призывают «собрать по районам колонны и выдвигаться в центр наших городов».

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