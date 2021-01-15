В Беларуси запланировали создать концлагеря «для особо острокопытных» протестующих

Замглавы МВД республики Николай Карпенков заявил, что власти намерены создать для демонстрантов специализированные концлагеря. Разговор выложило на YouTube белорусское объединение BYPOL, которое занимается помощью силовикам, уволившихся из органов за поддержку протестующих.

Запись была сделана еще 30 октября 2020 года. Именно в этот день Карпенков ушел с должности начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК).

Он подчеркивал, что руководством республики было сказано разработать лагерь «для особо острокопытных» среди населения. По его словам, было необходимо поставить колючую проволоку по периметру. Он добавил, что туда будут направлены демонстранты, которые попадали в специализированную базу данных о протестующих два и более раз.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов обсуждать вопросу о конституционных изменениях с любыми «честными людьми, в том числе с оппозицией». Однако он не готов делать это с предателями.

В Белоруссии с августа 2020 года проходят акции протеста. Их участники считают, что на прошедших в республике выборах победил не Лукашенко, а лидер оппозиции Светлана Тихановская. При этом официальным данным он набрал более 80 процентов голосов. // МК