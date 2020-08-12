В Германии и США ставят под сомнение качество и безопасность российской вакцины от COVID-19

В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.

Об этом в интервью немецкому изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил Петер Кремснер, директор Университетской клиники Тюбингена и руководитель одного из первых клинических исследований вакцины COVID-19, проведенного тюбингенской компанией Curevac.

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил со создании первой в мире вакцины против вируса COVID-19. Вакцина разработана Государственным институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в Москве. Лишь нескольким людям ее ввели в рамках исследования. Одобрение вакцины до получения результатов крупных клинических исследований противоречит международной практике, заявил Петер Кремснер.

Кремснер объясняет, почему скептически относится к российской вакцине.

По его словам, о российской вакцине он узнал из СМИ, данных исследования не видел еще.

Что касается тестирования, то, по словам Кремснера, если действительно российские ученые провели исследование с малым количеством людей, то утверждать вакцину на этом этапе – безответственно. “Если тестов действительно было очень мало, то это плохо”, – сказал он.

Ученый уверяет, что количество людей для тестирования вакцины должно быть не менее 5 тысяч, а лучше – 10 тысяч.

“Это обычная процедура, регулируемая на международном уровне. Именно так проводится тестирование в ЕС, поэтому я лично надеюсь на вакцину, которая будет одобрена в ЕС. Тогда вы можете быть уверены, что вакцина была должным образом протестирована”, – отметил Кремснер.

Он также подтвердил, что сейчас в мире действительно существует гонка по разработке вакцины от COVID-19, и это опасная конкуренция, от которой могу пострадать люди.

“Например, мы держим каждого [на ком проводим исследование] здесь в течение первых четырех часов после вакцинации, проводя множество последующих обследований и анализов крови, чтобы увидеть, насколько безопасно и как переносится введенное вещество. Потому что так следует действовать в соответствии с международными правилами. Я не могу сказать, проходила ли серия испытаний таким образом в России или Китае, потому что у меня нет официальных данных. Все, что я знаю, это то, что дела идут очень быстро в Китае, России, а также в США”, – сказал ученый Петер Кремснер.

Так же глава немецкой Федеральной врачебной палаты (Bundesärztekammer) Клаус Райнхард раскритиковал регистрацию в России вакцины от коронавируса. “Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы испытаний – это рискованный эксперимент на людях”, – заявил он в интервью изданию Rheinische Post.

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Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасная и эффективная.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Фаучи отметил, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.

“Рассчитываю на то, что россияне точно подтвердили безопасность и эффективность этой вакцины. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это “, — сказал Фаучи.

По его словам, создать вакцину – несложно. Гораздо сложнее доказать и подтвердить ее безопасность, в первую очередь, и эффективность.

Также он сказал, что в США “в работе 6 и более сывороток”.

«Если бы нам хотелось рискнуть и навредить многим людям, дав им то, что не работает, то могли бы при желании начать хоть на следующий недели. Но это так не работает”, — отметил Фаучи.

Помощница президента США Келлиан Конвей по этому поводу сообщила, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний.

Она считает, что в США более строгие требования к разработке вакцин.

“Эти стандарты определяются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из российской заявления, дела идут совсем не так … Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему даже не дошли до этого”, – пояснила Конвей.

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