В Грузии двух человек арестовали за то, что привезли Саакашвили в страну

За содействие экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении грузинской границы арестовали двух человек. Их обвиняют в сокрытии преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rustavi 2 .

«Еще два человека арестованы за сокрытие преступления, которое станет достоянием гласности в ближайшее время. Маршрут въезда Михаила Саакашвили известен следствию, ведется расследование», — заявил прокурор Леван Вепхвадзе.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии на прошлой неделе, его поместили под стражу, поскольку он в течение нескольких лет находился в розыске и имеет приговор к лишению свободы.

Как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Саакашвили прибыл в Грузию якобы с планами на убийство оппозиционеров и разжигание беспорядков.