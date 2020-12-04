Из США на фоне подозрений в шпионаже сбежали более тысячи китайских исследователей

На фоне возбуждения ряда уголовных дел о промышленном и технологическом шпионаже более тысячи китайских исследователей покинули США.

Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности США пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Начальник отдела национальной безопасности Министерства юстиции Джон Демерс рассказал, что китайские исследователи покинули страну, когда Минюст открыл несколько уголовных дел в отношении китайских агентов по подозрению в промышленном и технологическом шпионаже.

Добавляется, что исследователи, которых подозревают в связях с Народно-освободительной армией Китая, бежали из США после того, как ФБР провело допросы в 20 городах, а Госдепартамент в июле закрыл китайское консульство в Хьюстоне.

Начальник отдела контрразведки аппарата директора национальной разведки США Уильям Эванина сообщил, что сотрудники будущей администрации избранного президента Джо Байдена и близкие к его команде люди уже стали мишенью китайских агентов.