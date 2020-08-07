В Польше осуждены торговцы приглашениями для украинцев

В Польше осудили 16 участников преступной группы, торговавшей приглашениям для граждан Украины, подкупавшие поляков 50 злотыми, алкоголем и закуской.

Об этом пишет Польское радио, передает УНН.

«Суд в Перемышле приговорил 16 членов организованной преступной группы к условным срокам лишения свободы от 6 месяцев до 1 года и штрафу, которая через подставных лиц «приглашала» граждан Украины в Польшу, благодаря чему они получали визы и могли въехать на территорию Европейского Союза», — говорится в сообщении.

По словам майора Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор, поляки получали за свое «гостеприимство» по 50 злотых, обеды и алкоголь. Группой руководил 55-летний житель польского города Ярослав, который вербовал своих знакомых «приглашать» украинцев. На основании фиктивных приглашений украинцы получали визы, а затем въезжали в ЕС.

Она добавила, что жители Подкарпатья, которые участвовали в незаконной схеме, перед внесением соответствующих ходатайств в воеводское управление, открывали банковские счета, на которые руководитель группы перечислял примерно 15 тыс. долларов, что должно было подтверждать наличие средств на покрытие расходов на проживание иностранца в Польше .

Отмечается, что готовые приглашения продавали гражданам Украины за сумму от 1 до 2 тыс. злотых. По данным польских пограничников, таким образом около 150 граждан Украины получили визы, а потом въехали на территорию Польши и в Чехию. В целом по этому делу среди подозреваемых 22 гражданина Польши.