В Кыргызстане ЦИК признала недействительными результаты выборов из-за которых начались протесты

Центризбирком Кыргызстана признал недействительными итоги парламентских выборов, из-за которых в Бишкеке начались массовые протестные акции.

Об этом сообщает местный портал 24.kg со ссылкой на члена ЦИК Гульнару Джурабаеву, отмечает УНН.

По ее словам, комиссия также обсуждала вопрос о возможном самороспуске. “Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий”, — сказала Джурабаева.

Как сообщалось ранее, по итогам выборов 4 октября в парламент прошли четыре партии. Большинство мест получили партия “Биримдик” (“Единство”), связанная с семьей президента страны, и партия “Мекеним Кыргызстан” (“Родной Кыргызстан”), которую связывают с влиятельным кланом братьев Матраимовых. 12 оппозиционных партий, не прошедших в парламент, потребовали аннулировать итоги голосования.

5 октября на улицы Бишкека вышли сторонники оппозиции, недовольные итогами голосования. Их жестко разогнали правоохранительные органы. Однако ночью демонстрантам удалось захватить несколько административных зданий, в том числе Белый дом (там расположен парламент и администрация президента), мэрию и правительство. Оппозиция создала координацинный совет. На фоне протестов было объявлено об отставке мэра Бишкека Азиза Суракматова. Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал события в стране незаконной попыткой захвата власти.