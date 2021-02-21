В Испании обезвредили банду, принуждавшую к проституции россиянок

Национальная полиция Испании обезвредила преступную группировку, которая занималась эксплуатацией женщин из России и Польши. В ходе операции были задержаны 17 участников банды.

Как сообщается на сайте испанского ведомства, полиции удалось освободить двух женщин.

По версии правоохранителей, злоумышленники заманивали российских и польских женщин, обещая им работу в Испании, Британии или Германии. После чего заставляли своих жертв заниматься проституцией.

Группировка также предоставляла этим женщинам фальшивые медицинские справки для того, чтобы они смогли выехать из России и Польши, несмотря на закрытые из-за пандемии границы. // МК