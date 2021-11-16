В Литве по подозрению в доставке мигрантов в ЕС задержали трех украинцев
Литовские пограничники в понедельник задержали трех украинцев по подозрению в организации и осуществлении незаконной переправки семьи иракцев в Западную Европу.
Как сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), пограничники задержали этих людей близ деревни Жёгайчяй Калварийского самоуправления. Дорога от этой деревни ведет в Польшу.
Украинцев задержали, когда они переправляли трех иракцев – семейную пару и ребенка.
За это грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет. // Delfi.lt
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