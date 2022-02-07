В Ливии на берегу моря нашли более 300 упаковок гашиша с изображением Путина (фото)

В Ливии на берегу Средиземного моря местный житель нашел более 300 упаковок гашиша, которые были упакованы в пленку с изображением президента России Владимира Путина.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Libya Observer.

“Главное управление уголовных расследований города Аль-Марг сообщило, что в субботу местный житель нашел на берегу моря 323 бруска гашиша с изображением президента России Владимира Путина”, — говориться в сообщении.

Отмечается, что несколько дней назад некоторые граждане также обнаружили большое количество гашиша с изображением колумбийца Пабло Эскобара на берегу городов Тальмита и Бутраба на востоке Ливии.

Предполагается, что это произошло из-за потопления партии контрабандного гашиша.