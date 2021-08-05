В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых мафиози – экс-главаря «Ндрангеты»

Преступник скрывался в Испании с поддельными португальскими документами.

В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых беглых мафиози – бывшего главу группировки «Ндрангета» Доменико Павильянити.

Как сообщает Il Resto del Carlino, он скрывался в испанской столице от правосудия.

По информации полиции, подозреваемый находился в Испании с поддельными португальскими документами, при себе у него было обнаружено шесть мобильных телефонов и почти 6 тысяч евро.

Операцию по его задержанию провели итальянские карабинеры в сотрудничестве с испанской полицией.

В январе текущего года прокуратура Болоньи приговорила Павильянити к 11 годам 8 месяцам тюрьмы за мафиозную деятельность, убийства и организацию наркотрафика.

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«Ндрангета» поисходит из Калабрии – самой бедной провинции Италии.

Группировка считается одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире и крупнейшим импортером кокаина в Европу. // УНИАН