У Москві сталися вибухи і пожежа біля Останкінської телевежі

У столиці РФ Москві цієї ночі сталася пожежа біля Останкінської телевежі неподалік станції метро “Владикіно” на північному сході міста. Також на місці події лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як розповідають у мережі жителі Москви, біля Останкінської телевежі у небі видно великий стовп диму. На місце події вирушили співробітники екстрених служб.

Також повідомляють про якісь “хлопки” біля вежі, де виникла пожежа.

Місцева влада вогняну НП поки ніяк не коментує.

“Почув вибухи, потім було видно сполох вогню, дим. Зараз стягуються пожежні машини”, – розповів один з очевидців у московському міському чаті.

У мережі було опубліковано кадри з місця події.