В Минске найден повешенным бежавший в Беларусь польский военный

В Минске найден повешенным бежавший в Беларусь польский солдат Эмиль Чечко, сообщает Следственный комитет этой страны.

По информации ведомства, в милицию поступило сообщение о том, что Чечко обнаружили повешенным по месту проживания в Минске. На место выехало следственно-оперативная группа, которая теперь проводит осмотр и фиксирует «следовую картину», отмечает Настоящее время.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти», – передали в СК.

25-летний Чечко, по словам белорусских пограничников, пересек границу 16 декабря 2021 года на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее подразделения были переброшены для охраны участка границы с Беларусью на период миграционного кризиса из-за наплыва мигрантов и действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.