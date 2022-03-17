В Минске найден повешенным бежавший в Беларусь польский военный
В Минске найден повешенным бежавший в Беларусь польский солдат Эмиль Чечко, сообщает Следственный комитет этой страны.
По информации ведомства, в милицию поступило сообщение о том, что Чечко обнаружили повешенным по месту проживания в Минске. На место выехало следственно-оперативная группа, которая теперь проводит осмотр и фиксирует «следовую картину», отмечает Настоящее время.
«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти», – передали в СК.
25-летний Чечко, по словам белорусских пограничников, пересек границу 16 декабря 2021 года на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее подразделения были переброшены для охраны участка границы с Беларусью на период миграционного кризиса из-за наплыва мигрантов и действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.
Как утверждает Белорусский пограничный комитет, солдат попросил политического убежища, так как был не согласен с «проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами». Он дал несколько интервью гостелеканалам Беларуси. В них он заявил, что польские силовики якобы убивают на границе мигрантов с Ближнего Востока, а также волонтеров, которые пытаются им помочь, и сам лично принимал участие в казнях. Власти Польши не комментировали эти заявления, а местные СМИ, в том числе оппозиционные польским властям, называли заявления Чечко фальсификацией.
Военная полиция Польши сообщала, что против Чечко будет начато расследование по статье о дезертирстве (статья 339 УК Польши).
В сентябре 2021 года суд в Бартошице приговорил Чечко к 6 месяцам заключения.
«Обвиняемый злоупотреблял алкоголем и совершал действия, которые приобрели характер физических и психологических издевательств над матерью», – сообщил представитель суда. Эмилю Чечко запретили в течение года приближаться к матери на расстояние меньше 50 м.