В Минске протестующих разогнали светошумовыми гранатами, задержаны более 200 человек

В Минске силовики разогнали участников марша “Народный ультиматум” светошумовыми гранатами, более 200 человек задержаны.

Об этом сообщает белорусская служба “Радио Свобода”, передает УНН.

Отмечается, что силовики разогнали протестующих светошумовыми гранатами у “Дворца независимости”. Взрывы были слышны сразу в нескольких местах на улице Орловской. Милиция выставила кордон у здания Центрального районного управления внутренних дел. Когда протестующие попытались его обойти, их забросали светошумовыми гранатами.

Также в Минске силовики применили резиновые пули против мирных участников марша “Народный ультиматум”. Это произошло в конце акции на Орловской улице. В МВД заявили, что после попытки протестующих напасть на сотрудников правоохранительных органов были применены спецсредства, однако эта информация опровергается видеозаписью с места происшествия.

По данным правозащитного центра “Весна”, вечером известны имена более 210 задержанных во время сегодняшних протестов в Беларуси.