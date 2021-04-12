В московском фитнес-клубе убили вора «в законе» Алика Рыжего

Свою личность он скрывал с помощью поддельного паспорта

Жертвой стрельбы в фитнес-клубе элитного жилого комплекса на западе Москвы оказался криминальный авторитет – вор «в законе» Алик Рыжий (Али Гейдаров), сообщает Telegram-канал Mash. В криминальном мире он был известен бесстрашным характером и выступал за раскоронование ряда воров, чем нажил себе врагов.

Алик Рыжий – выходец из Азербайджана. Долгое время он заправлял криминальным миром в Архангельской области, пока не переехал в Санкт-Петербург, где стал известен под «погонялом» Альберт Питерский. В 2014 году по подозрению в подготовке покушения на Алика Рыжего было задержаны несколько человек, но в суде дело развалилось – их осудили лишь за хранение огнестрельного оружия.

Алик Рыжий носил с собой документы на имя Геннадия Петрова. Отмечается, что внешне мужчина и впрямь походил русского, так как был достаточно светлым.

В сети тем временем появилось видео произошедшего в фитнес-клубе «Дон» покушения. Алик занимался на беговой дорожке, к нему сзади подошел темноволосый мужчина, выстреливший в упор с близкого расстояния в голову. Алик упал, после чего киллер убедился в том, что жертва мертва, после чего бросился бежать, прихватив свой красный рюкзак, висевший на крючке около дверей. // МК