В Москве директора бойцовского клуба нашли мертвым рядом с «порошком и банковской картой»

В Москве нашли мертвым бойца ММА и тренера Алексея Кубарева. Его тело обнаружили в здании «Союза контактного спорта Кутузовский», который он возглавлял.

Как сообщает РЕН ТВ, тело Кубарева находилось на диване. Рядом на столике нашли следы неизвестного порошка и банковская карта.

Тело мужчины направлено в морг для исследования. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Согласно данным из открытым источников, покойный был тренеров и президентом «Союза контактного спорта Кутузовский». // МК