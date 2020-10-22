В Москве мигрант, надругавшийся над двумя малышками, пытался сбежать через окно Следкома

Киргиз, пострадавший при побеге из здания СКР по ВАО, оказался педофилом

Задержанный за насилие над двумя маленькими девочками 33-летний гражданин Киргизии получил травму при падении из окна здания СУ СКР по Восточному округу. Мужчину госпитализировали.

Мать пострадавших по профессии повар, отец — дворник, оба приехали из Киргизии. «Двушку» на Зеленом проспекте они сняли год назад. Когда началась пандемия, мужчина потерял большую часть заработка, поэтому платить аренду стало тяжело. На семейном совете было решено сдать одну комнату какому-нибудь земляку.

В начале сентября нашелся приезжий из Ошской области. Мужчина заявил, что он аниматор и что к нему скоро приедет жена с ребенком. Позже выяснилось, что он придумал эту историю — на самом деле он одинок.

Об ужасной ситуации 29-летняя мать девочек 6 и 7 лет от роду узнала совершенно случайно — 19 октября во время заучивания с детьми стихов. Старшая девочка, увидев соседа по квартире, вышедшего из комнаты в туалет, внезапно замкнулась и стала в волнении грызть ногти, заявив, что боится этого дядю. Женщина поинтересовалась происходящим, но девочка не ответила.

А вторая дочка, более открытая по характеру, как на духу выложила неприятные подробности. Она рассказала, как во время школьных каникул в октябре мужчина производил с ними развратные действия. В семье растет еще третья девочка (ей 4,5 года) — ее извращенец не трогал.

Приставать к детям квартирант начал в начале октября, когда начались школьные каникулы. Он делал это днем, когда их отец выходил в магазин за продуктами, а мать была на работе.

Насильника задержали в доме на 2-ой Владимирской улице. При виде сотрудников полиции негодяй попытался подойти к окну, но путь преградили. После проведения следственных действий в здании СУ на Преображенской площади мужчина отпросился в туалет и снова попытался сбежать через окно. Он был госпитализирован с тупой травмой живота.

Мать малышек старается не обсуждать случившееся с дочками в надежде, что они забудут о об этом. // МК