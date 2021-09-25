В Москве мужчина в женском платье ранил топором посетителей магазина

Выяснились подробности нападения на посетителей сетевого магазина на улице Каргопольская в Москве. Преступником оказался местный душевнобольной.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в 11.20. В магазин пришел странный мужчина, одетый в женское платье. Ему навстречу вышли двое подвыпивших покупателей. По одной информации конфликт произошел из-за того, что посетители не могли поделить тележку. По другой — пара начала насмехаться над странным гражданином. Тогда он достал из сумки топор и ударил мужчину по руке. Женщина стала бросаться на него и получила удар по ноге. Несколько других покупателей попытались обезвредить нападавшего, но он достал из сумки ещё и нож.

После этого преступнику удалось скрыться. Впрочем, далеко он не ушел — наряд ППС задержал мужчину возле его дома на соседней улице Бестужевых.

Задержанным оказался 48-летний Дмитрий Соренков. Он давно известен в этом районе как человек с серьезным психическим расстройством. Соренков постоянно переодевается в женские вещи и в таком виде ходит по району. Полгода назад аналогичный конфликт в другом магазине также чуть не привел к печальным последствиям. Соренков тоже размахивал топором, но тогда обошлось без жертв.

Пострадавшие, 28-летний Булат Гилязев и 48-летняя Лилия Киверина, госпитализированы. Состояние женщины оценивается как средней тяжести.