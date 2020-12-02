В Москве нашли тело подростка, примотанного к столу

На голову был натянут пакет

В квартире на западе российской столицы нашли тело мертвого подростка.

Как сообщал ранее «МК«, труп был примотан к столу, а на голову был надет пакет.

Тело 17-летнего внука обнаружила бабушка. В настоящее время в причинах гибели юноши разбираются правоохранительные органы. Однако, по предварительной версии, смерть подростка не носит криминального характера.

Также уточняется, что из дома не пропадали ценные вещи. Также не обнаружено никаких следов присутствия в квартире других людей.