В Москве разбойник «сбежал» от полиции, выпрыгнув в окно с 7-го этажа

В Москве 38-летний Ризван Гусейнов, находившийся в федеральном розыске по делу о разбоях, выпрыгнул из окна квартиры на Трехгорном Валу и разбился насмерть при попытке сбежать от полиции.

Об этом сообщают агентство «Москва» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

«Днем 24 декабря мужчина, Гусейнов Ризван, находившийся в федеральном розыске, выпрыгнул из окна седьмого этажа при попытке задержания полицией. В розыске находился по статье 162 УК. Доставлен в больницу, умер в реанимации», — рассказал собеседник агентства.

РЕН ТВ писал, что Гусейнов «в определенных кругах» был известен под прозвищем Резвый. «Погибший, уроженец Сахалинской области, с 2010 года находился в федеральном розыске за организацию разбойных нападений на граждан и предприятия в Хабаровске и Хабаровском крае», — добавил источник агентства «Москва». // Медиазона