В Москве стоматолог умер во время интима с любовником-парикмахером

Все произошло в отеле, где уединилась парочка

Врач-стоматолог скончался во время любовных утех с молодым парикмахером. Сердце мужчины не выдержало в самый разгар событий.

Как стало известно «МК», печальный инцидент произошел 4 мая в одной из мини-гостиниц на улице Долгоруковская, куда завсегдатай отеля, 55-летний врач-стоматолог Евгений (имена изменены), пришел отдохнуть со своим новоиспеченным бойфрендом – парикмахером-стилистом Антоном. Мужчины познакомились всего за час до романтического свидания. Они уединились в комнате, ничего не предвещало беды. Однако в самый ответственный момент Евгению резко стало плохо, он начал синеть и потерял сознание. Испуганный друг выбежал из номера позвать на помощь администратора, но когда они вернулись в комнату, Евгений уже не подавал признаков жизни.

Приехавшие медики констатировали смерть. По предварительной версии, оторвавшийся тромб стал причиной трагедии. По словам источника, Евгений проживал один. В последнее время не работал из-за проблем с сердцем.