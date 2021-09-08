В Москве супруги-«воскресители» не поделили замороженные трупы

Две московские криофирмы выясняют отношения из-за десятков замороженных трупов, которые они не поделили. Одна из компаний с 2006 года занимается платной заморозкой умерших ради их гипотетического воскрешения в будущем.

Камнем преткновения стала директор фирмы Валерия Удалова. Ее едва не уволили, и тогда женщина открыла и возглавила другую компанию с аналогичным названием, передает издание «Подъем».

Во вторник, 7 сентября, она попыталась вывезти из хранилища в Сергиевом Посаде тела, а также часть оборудования на площадку собственной фирмы. Однако про ее дела прознал соучредитель первой компании Данила Медведев. Он же и вызвал полицию к месту событий.

По его словам, действия Удаловой связаны с меркантильностью. Чтобы она могла собирать деньги с новых клиентов, ей нужно демонстрировать, что у нее есть хранилище и криопациенты. Чем больше их у компании, тем больше иллюзия того, что «она как будто более надёжная и солидная».

Сама же Удалова подчеркивает, что у нее действующие договоры на все оборудование. Однако полиция пока распорядилась оставить его на старом месте, чтобы разобраться с документами.

Как уточняет «Газета.Ru», Медведев, ко всему прочему, является еще и бывшим мужем Удаловой. По ее словам, он написал в полицию ложный донос на нее, обвинив в краже оборудования. В доказательство он предъявил поддельный документ. Он гласит, что 5 лет назад он якобы купил его у неизвестной компании. Теперь адвокаты его бывшей супруги подали в суд.

Также Удалова утверждает, что именно Медведев недавно открыл аналогичную компанию, по заморозке умерших. // МК