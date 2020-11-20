Предполагаемый убийца 14-летней школьницы в Москве найден мертвым

Это случилось ещё ночью — до того, как в квартире обнаружили тело девушки

Молодой человек, найденный сегодня ночью мертвым под окнами дома на Можайском шоссе, скорее всего, и есть убийца, который расправился с 14-летней школьницей Вероникой (все имена изменены) — дочерью чиновника.

Как стало известно «МК», тело молодого человека нашли на асфальте рядом с домом в три часа ночи 20 ноября. Лицо было очень сильно разбито. Документов при нем не нашли. Но, по некоторым данным, это может быть 17-летний Даниил, которого считали парнем Вероники.

Стражи порядка предположили, что молодой человек упал с большой высоты, но ночной обход квартир результатов не принес.

Около трех часов дня в квартире на десятом этаже была обнаружена зарезанная школьница. Дверь ее квартиры была закрыта, но не заперта. И соседи по просьбе родственников смогли попасть внутрь.

Как предполагают стражи порядка, скорее всего, девочка была вдвоем с молодым человеком в квартире. В ходе возникшей ссоры он расправился со школьницей, а затем вышел на балкон.

Девушка, которая живёт этажом ниже, под квартирой школьницы, вспомнила, что ночью слышала крики.