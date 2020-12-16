Источник в правоохранительных органах сообщил, что в Москве зарезали 19-летнего курьера Delivery Club.

Инцидент произошел накануне. При этом молодой человек смог пройти более одного километра с ножевым ранением, прежде чем был госпитализирован. Однако в больнице, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Другой источник сообщил, что юноша являлся уроженцем Киргизии. Инцидент произошел, когда он был не на работе.

В компании заявили, что шокированы случившимся и что родственникам погибшего будет оказана необходимая поддержка. // МК