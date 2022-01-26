В Новгородской области РФ пропала девочка, а в домашней печи обнаружили кости

Фрагменты костей, найденных в Новгородской области в ходе поисков пропавшей девочки, направлены на экспертизу. Пока нет бесспорных данных о том, что ребенок был убит и сожжен, рассказал Znak.com источник в местной полиции. По его словам, мать девочки заявила сыщикам, что недавно у них умерла собака и якобы это именно ее кости. «Только экспертиза даст ответ на вопрос, чьи это кости — человека или животного», — отметил собеседник.

Костные останки были найдены сегодня в печке, которая находится в бане на территории частного домовладения в городе Холм.

Следственный комитет сообщил о задержании матери ребенка и ее сожителя. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), информация о пропаже девочки 2020 года рождения поступила ночью 25 января. Подробности расследования в СК не раскрывают.

Следователи продолжают проверять разные версии ЧП, устанавливаются очевидцы. Полицейские говорят, что 34-летняя мать ребенка Кристина Богданова обратилась к ним только через несколько часов после пропажи. Сначала она якобы пыталась найти девочку своими силами. После приезда силовиков женщина нервничала и путалась в показаниях с сожителем Спартаком Бушуевым: сначала говорила, что одна была в бане, потом — с возлюбленным.

Семеро детей из семьи пропавшей девочки сейчас находятся в приюте, там они оказались еще до инцидента. Мать ранее была поставлена на учет, поскольку перед Новым годом уехала в Москву и оставила всех детей одних дома на несколько дней. По информации местных СМИ, женщина была ранее судима за кражу. // Znak.com