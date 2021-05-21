В Пермском крае РФ лицеист, «уставший от жизни», ранил ножом учительницу

В Березниках Пермского края утром в пятницу в лицее N 1 совершено нападение с использованием холодного оружия.

По информации «Комсомольской правды», школьник напал с ножом на учителя физики. Пострадавшую женщину госпитализировали с ранением в городскую больницу со множественными ранениями шеи и плеча, сообщает 59.ru. Дети были закрыты в учебных классах в целях безопасности. Перед нападением подозреваемый признался приятелю, что «устал от жизни» и хочет кого-то убить.

«Сегодня в городе Березники в лицее N 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет похожий на нож», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Ученик десятого класса задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники ПДН (отдела по делам несовершеннолетних), выясняются все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.

Нападению подверглась Людмила Ишменева — заслуженный учитель России и обладатель премии министерства образования и науки Пермского края за подготовку высокобалльников по физике.

Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Одна из учениц охарактеризовала Людмилу Ишменеву как «требовательного» педагога. «У нее надо учить, ну или хотя бы элементарно прочитать и рассказать, что ты запомнил. Но она добрая, в нужный момент может пошутить и посмеяться. Преподносила материал в легкой форме, всегда все было понятно, когда что-то не понятно — она объясняла», — добавила школьница.

У задержанного была мания убийства

В распоряжении редакции 59.ru оказалась запись голосовых сообщений, которые 16-летний лицеист, подозреваемый в покушении на убийство, отправлял другу ночью накануне нападения на учительницу. Издание приводит расшифровку этих сообщений.

Ученик жаловался приятелю на одиночество и отсутствие сильной привязанности даже к своим родителям. «Учеба меня уже просто достала», — добавил школьник.

Он также признался, что начал искать случайную жертву для осуществления убийства. «У меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел темный свитер, перчатки, маску. Я реально пошел искать того, кого можно убить. Я два часа проходил, и в итоге у меня произошел отход. Я понимаю, что творю какую-то фигню. Пришел обратно домой, прибрался везде и просто понимаю, что, как бы, всё уже, финал, финиш. Блин. Это печально. Ты понимаешь, я не хочу этого делать, по сути. Я хочу реально жить, я хочу найти свою любовь, я хочу найти свои любимые увлечения, нет, я их нашел на самом деле. Они мне очень нравятся. Мне очень нравится писать стихи, мне нравится писать тексты, нравится рисовать, мне нравится бегать, мне нравится общаться с людьми, это классно. Это реально классно. Но просто, как бы, всё, я устал, я реально устал», — говорил лицеист.

Известно, что на учете в контролирующих органах подозреваемый не состоял. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Омбудсмен рекомендовала родителям детей, особенно выпускных классов, чаще говорить со своими детьми и обсуждать, что их волнует. Она также выступила за предложение широко осветить и поддержать ограничения о продаже огнестрельного и холодного оружия, передает РБК. // NEWSru.com

