В Петербурге дочь бизнесмена нашли мертвой в обнимку с приятелем-курьером

В Петербурге было найдено тело 22-летней дочери бизнесмена из Иваново, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что девушка приехала в северную столицу учиться, но через некоторое время отец потерял с дочкой связь. Пришлось вызывать экстренные службы.

Полицейские вскрыли квартиру, которую снимала дочка, и увидели трагическую и одновременно загадочную картину. Дочь лежала в обнимку со своим 20-летним знакомым, который работал курьером. Оба были мертвы.

В помещении также были найдены наркотические вещества. Всего пара провела в мертвом состоянии около двух дней, прежде чем их нашли сотрудники полиции. По факту ЧП проводится доследственная проверка. // МК