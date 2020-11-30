В Петербурге дочь бизнесмена нашли мертвой в обнимку с приятелем-курьером
В Петербурге было найдено тело 22-летней дочери бизнесмена из Иваново, сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что девушка приехала в северную столицу учиться, но через некоторое время отец потерял с дочкой связь. Пришлось вызывать экстренные службы.
Полицейские вскрыли квартиру, которую снимала дочка, и увидели трагическую и одновременно загадочную картину. Дочь лежала в обнимку со своим 20-летним знакомым, который работал курьером. Оба были мертвы.
В помещении также были найдены наркотические вещества. Всего пара провела в мертвом состоянии около двух дней, прежде чем их нашли сотрудники полиции. По факту ЧП проводится доследственная проверка. // МКTweet