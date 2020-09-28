В Петербурге полуголый депутат прятался в кустах после убийства жены

В Санкт-Петербурге задержан муниципальный депутат поселка Комарово Игорь Шокин, сообщает «Фонтанка». Мужчина подозревается в убийстве собственной супруги. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тело 61-летней женщины было найдено на улице возле частных домов. Сам Шокин в полуголом виде (в одних трусах) прятался от оперативников в кустах неподалеку.

Представители правоохранительных органов осуществили задержание. Проводится расследование. Отмечается, что депутат мог убить супругу ножом. Оба якобы были в состоянии алкогольного опьянения.

78.ru отмечает, что Шокин забил свою супругу руками и ногами. Также отмечается, что тело женщины было найдено не на улице, а внутри дома. Telegram-канал Mash на Мойке уточняет, что убийство могло произойти в 11 часов утра.

Известно, что Шокин прожил с женой вместе более 30 лет. У пары есть сын. // МК