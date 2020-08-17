В Петербурге женщину выбросили с третьего этажа

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу сообщили, что с балкона третьего этажа жилого дома скинули женщину.

Граждане, которые, вероятно, совершили преступление, уже задержаны.

Инцидент произошел в воскресенье в поселке Шушары. Пострадавшей 38 лет, она госпитализирована. Подозреваемых трое, они родились 1988, 1993 и 2000 годах. При этом один из них является мигрантом из сопредельного государства. Ему уже запрещали въезд в Россию, но он все равно попал сюда по поддельным документам. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // МК