В Питере мужчина с топором ворвался в супермаркет и принялся все крушить (видео)

Неадекватного посетителя задержали и передали полиции.

В Санкт-Петербурге россиянин напал на покупателей супермаркета с топором. Его скрутили охранники магазина.

В сообщении отмечается, что действие происходило в супермаркете на проспекте Науки.

«В маркет на проспекте Науки ворвался чересчур импульсивный мужчина. Он начал бросаться товарами и кричать, что все теперь бесплатно и стоит ценить этот аттракцион неслыханной щедрости. Охрана быстренько скрутила хаотичного викинга голыми руками и передала копам, после чего те отправили его в психиатрическую клинику – там он уже лежал, но на учете не состоял», – отмечается в сообщении.