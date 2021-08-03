В Подмосковье 2-летнюю девочку выкинули ночью на улицу с вещами

Она так и стояла рядом со своей сумкой, пока ее не заметила прохожая

В подмосковном Жуковском ночью найдена маленькая девочка, которой на вид около двух лет. Она стояла рядом с сумкой с вещами. Судя по всему, ребенка попросту выкинули на улицу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, ночью в дежурную часть сообщили об обнаружении ребенка на улице.

Девочку нашла местная жительница 1992 года рождения возле одного из домов на улице Молодежной. Рядом с ребенком находилась сумка с детскими вещами.

В настоящее время девочка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сотрудники полиции пытаются разыскать ее родственников.

По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело в рамках статьи 125 УК РФ.

Кроме того, проверку начали в подмосковной прокуратуре. В ведомстве намерены выяснить, каким образом девочка оказалось одна на улице. // МК