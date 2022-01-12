В Подмосковье педофил-шантажист почти год насиловал школьниц

Он снял происходящее на видео, чтобы потом шантажировать девочек

Московский областной суд вынес приговор педофилу, несколько месяцев насиловавшему двоих девочек в Одинцовском городском округе Подмосковья. Приговором суда мужчина отправлен в тюрьму на 20 лет.

Как сообщал ранее «МК», педофила задержали в сентябре 2020 года. Его жертвами стали две подруги 12 и 13 лет от роду. 55-летний мужчина жил в том же доме, что и одна из школьниц, и приятельствовал с ее мамой, одинокой пьющей женщиной. Поэтому когда в конце 2019 года немолодой мужчина пригласил подружек домой поиграть в карты, те не заподозрили ничего дурного. Однако негодяй надругался над девочками и вдобавок, снял все происходящее на мобильный телефон. Он стал шантажировать школьниц, что разошлет интимное видео в Интернет, если они расскажут о происходящем. Так, угрожая девочкам, преступник несколько раз заманивал их в свою квартиру и ублажал себя. Кошмар продолжался почти год, прежде чем одна из школьниц решилась рассказать обо всем подруге, а та поставила в известность взрослых. После этого педофила задержали.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный ранее был судим за схожее преступление. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, следователи провели более 15 допросов, получили заключения более 12 экспертиз. В итоге вина обвиняемого была доказана.