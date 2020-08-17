Водитель на «крузаке» протаранил на стоянке трактор, а затем расстрелял строителей

Стали известны подробности кровавого расстрела дорожных рабочих на западе Москвы. Водитель джипа врезался в припаркованный трактор и попытался свалить вину на рабочих, а когда на разборку пришли бригадиры, агрессор их расстрелял.

Как удалось выяснить «МК», инцидент произошёл в ночь на понедельник, 17 августа на улице Академика Анохина. Водитель чёрного «Лэнд Крузера» (предположительно, за рулем был дагестанец Магомет) приехал на парковку за одним из жилых домов. Недавно эта местность была перекопана, и на парковке стоял лишь одинокий трактор строительных рабочих, устанавливающих неподалеку бордюры. Водитель джипа то ли не сумел сориентироваться на неосвещенной вскопанной территории, то ли просто потерял управление – так или иначе, иномарка врезалась в строительную технику. Свидетели утверждают, что шофер нетвердо стоял на ногах.

Выйдя из авто, хозяин «крузака» стал искать владельцев трактора, и охранник дал ему номер прораба Самвела. Созвонившись с бригаидиром, горе-автомобилист вызвал его на разборку, причем сказал, что трактор врезался в его машину. Вскоре для разговора на парковку подошел прораб в компании своего друга Норама и начальника строительного участка Гегама. Телефон, по которому их вызвали, не отвечал на звонки и строители пошли к трактору рядом с которым стоял джип с раскуроченным крылом, поврежденным бампером и отломанным зеркалом.

Как позднее пояснил Самвел, они с друзьями рассредоточились, а когда он отошёл от места ДТП, из темноты неожиданно выскочил мужчина и без предупреждения несколько раз выстрелил. Он попал Нораму в живот, ранил Гегама в бедро и убежал, бросив свой «Ленд Крузер». Норам скончался на месте, Гегам в тяжелом состоянии был госпитализирован: он истек кровью.

При этом, по словам очевидцев, стрельбе предшествовала словесная перепалка, из которой возможно было разобрать только ругательство про маму, а уже потом раздались сначала три, а потом ещё два выстрела. По некоторым данным, стрелка поджидала заведённая машина «Жигули» 11-й модели, на которой он умчался до приезда полиции.

Как сообщили «МК» пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».