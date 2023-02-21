Путін оголосив про тимчасову зупинку участі РФ у Договорі про стратегічне наступальне озброєння

Президент РФ закликав Міноборони і Росатом підготуватися до випробування ядерної зброї.

Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про тимчасову зупинку участі в Договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. При цьому він заявив, що США замислюються над “натуральним випробування ядерної зброї”.

“Все залишилося в минулому. Наші відносини деградували”, – заявив Путін, виступаючи з посланням Федеральним зборам.

При цьому він вказав, що мова йде не про вихід Росії з договору, а саме про тимчасове припинення участі. Крім того, президент РФ закликав Міноборони і Росатом забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї.

Варто відзначити, що договір СНО-3 між Росією і США вступив в силу 12 років тому. Він передбачає, що Росія і США скорочують число розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників — до 700 одиниць.

Ядерна зброя США – що відомо

24 лютого 2017 року Дональд Трамп пообіцяв розширити ядерний потенціал США. На його думку, країна сильно відстала в цьому плані, і президент має намір домогтися її повернення “на вершину”.

Тоді у Росії відреагували не найкращим способом на цю заяву. Тодішній договір закінчувався в 2021 році, але його планували продовжити.

29 квітня 2021 року президент США Джо Байден заявив, що Москва і Вашингтон “можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам” обох країн. Як приклад він навів продовження на п’ять років договору Про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь у лютому 2021 року. // УНІАН