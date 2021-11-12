в Подмосковье пьяный полицейский выстрелил в голову дочери из травмата

В подмосковном Сергиеве Посаде пьяный сотрудник ГИБДД выстрелил дочери в висок.

Об этом сообщает источник RTVI в московском управлении МВД, информацию телеканалу подтвердил сотрудник территориального отдела полиции.

По словам собеседника, вечером 11 ноября 47-летний инспектор дежурной группы одного из батальонов подмосковного ГИБДД и капитан полиции вызвал такси к кафе в Сергиеве Посаде.

«Во время поездки между капитаном полиции и молодой девушкой произошла ссора. Водитель машины услышал громкий хлопок, после которого он остановил машину», — сказал источник.

Включив свет, таксист увидел, что девушка ранена в висок. Позднее выяснилось, что пострадавшая — дочь стрелявшего. Как утверждает телеканал, по предварительным данным, капитан стрелял из травматического пистолета, а по факту случившегося завели дело о причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК).

Mash и «Комсомольская правда» называют имена полицейского и потерпевшей. Это Сергей Варакин и его 20-летняя дочь Анна. По информации газеты, дочь ругала отца за то, что он слишком много выпил в кафе. У девушки зафиксировали перелом височной кости и открытую черепно-мозговую травму, отмечают издание и телеграм-канал. // Медиазона