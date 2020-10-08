В Подмосковье застрелили двух бизнесменов

Подозреваемый в убийстве задержан

В Московской области застрелили двух бизнесменов, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, тела Юрия Краснопольского и Андрея Родионова обнаружили в колодце в деревне Ивашково.

По данным паблика, незадолго до этого в правоохранительные органы обратилась жена 39-летнего Краснопольского, сообщившая, что ее супруг уехал из дома в шесть часов утра на своем «Лексусе» и не вернулся.

Автомобиль нашли брошенным на Нахабинском шоссе, рядом — стреляные гильзы. А спустя несколько часов обнаружили и тела в колодце.

В качестве подозреваемого в совершении преступления стражи порядка задержали 64-летнего Александра Дмитравцова. По версии следственных органов, у мужчин была ссора из-за предпринимательской деятельности, Дмитравцов потерял ряд своих объектов из-за Краснопольского и Родионова. // МК