В Польше шесть украинцев задержаны за подпольное производство сигарет
В Польше задержали еще восемь человек, среди которых шесть граждан Украины, за подпольное изготовление сигарет.
Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на Polskie Radio, об этом сообщили в польской полиции.
Центральное следственное бюро полиции совместно с польскими таможенно-налоговыми органами под надзором прокуратуры разоблачили две подпольные фабрики производства сигарет.
По словам полиции, совместную операцию с сотрудниками Мазовецкого таможенно-налогового управления провели в Пясечинском повяте Мазовецкого воеводства.
Всего обыски провели на четырех объектах и задержали восемь мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них шесть оказались гражданами Украины.
Силовики изъяли полную производственную линию для изготовления сигарет, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.
Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех взяли под временный арест.
Если бы весь изъятый незаконный товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму почти 17 млн злотых (более 3,8 млн евро).